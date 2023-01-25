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Новости 10:57

HeadHunter: Средняя зарплата петербуржцев выросла до 65 тысяч рублей

фото ЗакС политика HeadHunter: Средняя зарплата петербуржцев выросла до 65 тысяч рублей

Специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter провели исследование и пришли к выводу, что в январе текущего года средняя заработная плата жителей Петербурга превысила 65 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом рост составил 5%.

Если сравнивать с другими российскими регионами, петербуржцы зарабатывают в среднем на 14% больше. На протяжении года активнее остальных росло жалованье у административного персонала (+11%, до 60,6 тысяч рублей), специалистов по маркетингу и рекламе (+9%, до 70,4 тысяч рублей), а также сотрудников сферы закупок (+9%, до 69,3 тысяч рублей).

Больше остальных зарабатывают топ-менеджеры компаний (до 80,7 тысяч рублей), специалисты в области консалтинга (до 78,2 тысяч рублей) и сотрудники компаний, занимающихся добычей сырья (до 75,4 тысяч рублей).

"Наибольшее падение доходов за год зафиксировано в зарплатах у работников из сферы домашнего и обслуживающего персонала (–5%, с 50,5 до 48,18 тыс. рублей), а также в сфере страхования (–3%, на 2 тыс. рублей)", — подытожили в HeadHunter.


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