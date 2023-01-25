Бывшего замглавы архангельского правительства приговорили к принудительным работам

Суд в Архангельске вынес приговоры по экономическому делу против двух бывших чиновников из областного правительства, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Бывший зампред правительства Андрей Шестаков, не признавший вину, получил 2,5 года лишения свободы, которые ему сразу же заменили принудительными работами на такой же срок. В свою очередь, бывшему министру строительства и архитектуры региона Михаилу Яковлеву, который частично признал вину и частично возместил ущерб, достался штраф в размере 200 тысяч рублей.

Обоих фигурантов судили по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Суд установил, что бывшие чиновники в 2019 году необоснованно расторгли госконтракт на корректировку проектной документации корпуса Архангельской областной детской клинической больницы стоимостью 5,5 млн рублей. После этого Шестаков и Яковлев обеспечили победу другому подрядчику, причем сумма контракта выросла до 10,2 млн рублей. Таким образом, региональный бюджет понес ущерб на 4,7 млн, а первый подрядчик - на 115 тысяч рублей.