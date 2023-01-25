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В центре Петербурга активисты готовы "встать грудью" на защиту кирпичного забора

фото ЗакС политика В центре Петербурга активисты готовы "встать грудью" на защиту кирпичного забора

Активисты из движения "Центральный район за комфортную среду обитания" узнали о планах петербургских чиновников демонтировать кирпичный забор, разделяющий тротуар и дома №15 и №17 по Социалистической улице. В настоящее время он весь разукрашен надписями и разноцветными граффити.

Противников сноса возмущает намерение снести объект вместо того, чтобы заняться его покраской, о которой ранее просили районную администрацию.

"Молчим уж о том, что снос как минимум экономически нецелесообразен. Зачем тратить на него несколько сотен тысяч рублей, когда можно просто потратить 10 тысяч на работу и краску", - гласит текст поста в сообществе активистов.

Противники демонтажа обещают "встать грудью" на защиту ограждения и призывают госслужащих поставить его на чей-нибудь баланс, после чего привести в порядок.

фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте


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