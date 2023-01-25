В Петербурге выставили на торги особняк Слепцова на Большой Конюшенной

Особняк Слепцова (Большая Конюшенная улица, 9) выставил на продажу его владелец (ООО "Ошер"), купивший здание около года назад. о чем пишет "Деловой Петербург".

За объект площадью почти 2,6 тысяч кв. метров, в котором в начале XX века жил предприниматель Николай Путилов, хотят выручить 1,2 млрд рублей. Опрошенные газетой эксперты находят эту цену завышенной.

Особняк в стиле модерн построили на рубеже XIX-XX веков по проекту архитектора Леонида Фуфаевского. В прошлом году новый собственник отреставрировал его фасад.