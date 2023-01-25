Фонд имущества Петербурга выставил на торги исторические здания в Красном Селе и Петергофе

Фонд имущества Петербурга пустит с молотка шесть исторических объектов, расположенных в Красном Селе и Петергофе в рамках программы "Аренда памятника за 1 рубль", информирует пресс-служба ведомства.

В числе выставляемых на торги зданий - одноэтажный служебный корпус, являющийся частью объекта культурного наследия "Бывший военный госпиталь с территорией, зелеными насаждениями, бассейном и остатками шлюза". Заброшенный объект расположен в переулке Щуппа, 12, лит. А. Стартовая цена лота равна величине ежемесячной аренды и составляет 35 875 рублей.

Также с молотка пустят усадьбу архитектора Гана на Собственном проспекте, 8, лит. А, в Петергофе. Цена объекта - 43 125 рублей. По соседству с данным историческим домом также продают усадьбу Львовой на Собственном проспекте, 22, лит. А, за чуть более 35 тысяч рублей.

Кроме того, Фонд имущества Петербурга намерен продать три двухэтажных нежилых здания бывшего товарищества Писчебумажной фабрики им. Печаткина в Фабричном посёлке в Красном Селе.

Торги пройдут 1 февраля и 15 марта.

Фото: АО "Фонда имущества Петербурга"