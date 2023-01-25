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Пенсионерам Ленобласти разрешили бесплатный проход в музеи

фото ЗакС политика Пенсионерам Ленобласти разрешили бесплатный проход в музеи

Законодательное собрание Ленинградской области одобрило законопроект, наделяющий пенсионеров правом на бесплатное посещение региональных музеев, передаёт 47news, в среду, 25 января.

Документ на рассмотрение областного парламента подал комитет по сохранению культурного наследия. Бесплатно проходить в музеи смогут жители Ленобласти старше 65 лет. Соответствующее положение закреплено в Социальном кодексе.

Единственный нюанс - граждане должны доказать, что они живут в Ленобласти.

В ходе заседания депутат Александр Русских предложил позволить женщинам получить доступ к обозначенной услуге с 55 лет, так как они выходят на пенсию раньше. Спикер областного ЗакСа Сергей Бебенин пообещал подумать над данной инициативой.


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