Кабмин поддержал введение уголовной ответственности за пронос телефонов в колонии

Инициатива депутата Госдумы Александра Хинштейна о введении уголовной ответственности за пронос средств мобильной связи в пенитенциарные учреждения встретила одобрение в правительстве, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. До положительного отзыва кабмина идею поддержал Верховный суд.

По данным единоросса, предмет его борьбы представляет собой масштабное явление: только в 2021 году из тюрем и колоний изъяли почти 50 тысяч единиц техники. Сотовые телефоны используются в том числе участниками мошеннических колл-центров.

На сегодняшний день виновному в попадании средств мобильной связи в места лишения свободы грозит до 5 тысяч рублей штрафа. Хинштейн предлагает сделать административное наказание более строгим, а за рецидив преследовать граждан в уголовном порядке.