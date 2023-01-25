Реставрация Московских Триумфальных ворот в Петербурге займёт почти два года

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение реставрационных работ на Московских Триумфальных воротах, информирует пресс-служба ГАТИ. Процесс продлится 1 год и 8 месяцев.

Приводить памятник архитектуры в порядок начнут с 3 февраля. Завершиться работы должны к 14 октября 2024 года.

На месте обустроят бытовки для реставраторов, обозначат место для складирования материалов и оборудования.

Напомним, Триумфальную арку, полностью собранную из чугуна, на площади Московские Ворота возвели в 1828 году в память о подвигах отечественной армии в русско-персидской и русско-турецкой войнах.