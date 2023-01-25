Володина заинтересовала идея уголовного наказания за дискредитацию всех участников СВО

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ознакомился с инициативой главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который хочет привлекать к юридической ответственности критиков всех участников военной спецоперации. По мнению бизнесмена, в стране нужно законодательно выработать механизм наказания для тех, кто каким-либо образом дискредитирует бойцов, включая бойцов из его организации.

Как сообщается на сайте нижней палаты, в срочном порядке проработать вопрос о новых поправках в Уголовный кодекс поручено депутатам Андрею Картаполову и Василию Пискареву.

"Ранее Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал: все, кто защищает нашу страну, — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК "Вагнер" — герои", - также гласит сообщение.

Отметим, что с начала марта ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ прописана в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 20.3.3 КоАП) и в Уголовном кодексе (ст. 280.3 УК).