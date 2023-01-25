В контрольном комитете губернатора Ленобласти прошли обыски

В среду, 25 января, в контрольном комитете губернатора Ленобласти сотрудники экономической полиции и Следственного комитета провели обыски в рамках уголовного дела по статье о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), передаёт 47news. В разбирательстве фигурирует имя бывшего первого зампреда комитета Олега Зинченко.

Ранее Зинченко занимал пост заместителя председателя Леноблкомимущества. Претензии у правоохранителей вызвала деятельность чиновника именно на этом месте работы.

Как полагает следствие, Зинченко мог оказывать покровительство представителям бизнеса в ходе распределения земли во Всеволожском районе 47 региона.

По информации издания, чиновник несколькими днями ранее написал заявление об увольнении из контрольного комитета губернатора Ленобласти. В должность он вступил в 2020 году.

После процессуальных действий Зинченко доставили на опрос в СК.