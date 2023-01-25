Семьям погибших на СВО калининградцев дополнительно выплатят по 200 тысяч рублей

Городской совет депутатов Калининграда большинством голосов одобрил инициативу, согласно которой семьям погибших военнослужащих предлагается в 2023 году дополнительно выплатить по 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Правило распространится на семьи, прописанные в городской черте. Для получения выплат нужно, чтобы погибшие участвовали в боевых действиях в зоне проведения военной операции, либо охраняли границы в районах, прилегающих к зоне конфликта.

Минувшей весной правительство Калининградской области установило выплаты в размере миллиона рублей для семей погибших на СВО бойцов. В свою очередь, раненым полагается региональная выплата в размере 500 тысяч рублей.