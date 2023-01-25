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Новости 16:40

Семьям погибших на СВО калининградцев дополнительно выплатят по 200 тысяч рублей

фото ЗакС политика Семьям погибших на СВО калининградцев дополнительно выплатят по 200 тысяч рублей

Городской совет депутатов Калининграда большинством голосов одобрил инициативу, согласно которой семьям погибших военнослужащих предлагается в 2023 году дополнительно выплатить по 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Правило распространится на семьи, прописанные в городской черте. Для получения выплат нужно, чтобы погибшие участвовали в боевых действиях в зоне проведения военной операции, либо охраняли границы в районах, прилегающих к зоне конфликта.

Минувшей весной правительство Калининградской области установило выплаты в размере миллиона рублей для семей погибших на СВО бойцов. В свою очередь, раненым полагается региональная выплата в размере 500 тысяч рублей.


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