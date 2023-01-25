В ходе встречи со студентами Путин вспомнил, как валил лес в Коми

В среду, 25 января, когда в России отмечается Татьянин день, Владимир Путин провёл очную встречу со студентами Московского государственного университета (МГУ). Во время дискуссии президент вспомнил свои годы молодости и рассказал учащимся о работе в студотрядах, передаёт ТАСС.

В то время глава государства работал в Коми: там, по его воспоминаниям, он рубил лес для того, чтобы на местности впоследствии построили линии ЛЭП. Путин отметил, что это была трудная, но весьма полезная для него деятельность.

В связи с нахлынувшими воспоминаниями президент указал на важность развития "всероссийской студенческой стройки" в недавно присоединённых к РФ территориях. В то же время, подытожил Путин, в данных регионах пока созданы неблагополучные для учащихся условия.

"Если в массовом порядке студенты там будут работать — просто за каждым не уследишь", — заключил он.