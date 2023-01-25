На градостроительном совете представили проект жилого дома у "Особняка Нобеля"

На заседании градостроительного совета при комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга 25 января обсудили проект жилого дома на Пироговской набережной. Трансляция совещания проходила в группе ведомства в социальной сети "Вконтакте".

Представляла проект архитектурное бюро "Студия 44" по заказу АО "Инвестторг". По представленным документам, здание должно расположиться между домами №17 и №19. Последнее здание - "Особняк Нобеля", который является памятником архитектуры.

Жилой комплекс планируется сделать в девять этажей, также предполагается создать подземную парковку, следует из проекта. Руководитель "Студии 44" Никита Явейн на заседании совета сообщил, что главная идеология здания — максимальная масштабность застройки и исключение "единой стены". Высота здания составит около 33 метров, рассказал Явейн. Он добавил, что помимо строительства здания, планируется воссоздать планировку парка, находящегося рядом в охранной зоне "Особняка Нобеля".

Ряд членов градостроительного совета негативно высказались о транспортной доступности здания. Оно находится близко к набережной, что может создать дискомфорт, считает член совета и генеральный директор ООО "Архитектурная мастерская С.Ю.Бобылева" Сергей Бобылев. Его поддержали другие коллеги, в частности, генеральный директор ООО "Проектно-производственная фирма "А.Лен" Сергей Орешкин предложил "Студии 44" подумать о дорожном "кармане" или отступе.

Часть членов градостроительного совета, в том числе и некоторые из критиков, высказали и положительные комментарии к проекту. В частности, по мнению генерального директора ООО "Архитектурная мастерская Мамошина" Михаила Мамошина, проект здания полностью соответствует сложившейся парадигме набережной.

София Саттарова / Фото из проекта "Студии 44"