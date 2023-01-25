С начала года инфляция в России превысила полпроцента

Росстат проанализировал изменение цен на потребительском рынке с 17 по 23 января. Товары и услуги всех типов подорожали за рассмотренный период на 0,14%. С начала января инфляция разогналась до 0,53%.

Наибольший рост в розничной цене снова продемонстрировали овощи: огурцы (+6,32%), лук (+5,34%), морковь (+3,08%), помидоры (+2,79%), свекла (+2,01%) и капуста (+1,92%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю гречка (-1%), сахар (-0,48%), пшено (-0,41%), курица (-0,33%), пшеничная мука и яйца (-0,24%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали телевизоры (+0,9%), пылесосы (+0,84%), хозяйственное мыло (+0,29%), сигареты (+0,23%), туалетная бумага и легковые иномарки (+0,2%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении составила 11,49%, а продовольственная — 10,39%.