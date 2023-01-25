В Минюст поступила просьба признать иноагентом Семена Слепакова

Министерство юстиции получило официальную просьбу о признании иностранным агентом автора и исполнителя собственных песен Семена Слепакова, передает ТАСС. Инициатором выступил Фонд защиты национального исторического наследия, который остался недоволен новейшим произведением Слепакова под названием "Колыбельная".

По мнению заявителей, автор "иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью".

Из слов директора фонда Александра Карабанова следует то, что о действиях российской армии недопустимо высказываться в негативном ключе.

На текущей неделе Слепаков выложил на YouTube песню, посвященную некоторым аспектам военной спецоперации на Украине. К вечеру 25 января ролик набрал более 260 тысяч просмотров.