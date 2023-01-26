В Петербурге вводят ограничения по передвижению на нескольких проспектах

Проводимые в Петербурге дорожные работы повлияют на движение по некоторым городским магистралям. О вводимых ограничениях, обусловленных ремонтом полотна и прокладкой коммуникаций, информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Красногвардейском районе до 2 июня начнут прокладку водопровода на участке Пискарёвского проспекта от улицы Жукова до Свердловской набережной.

Кроме того, до обозначенного времени закроют левый поворот с Пискарёвского проспекта на шоссе Революции.

В Кировском районе на срок до 11 мая ограничат движение по боковому проезду Автомобильной улицы на участке от проспекта Народного Ополчения до проспекта Стачек. Закрытие обусловлено реконструкцией тепломагистрали.

Наконец, с 1 февраля по 30 июля невозможно будет проехать по Витебской Сортировочной улице в районе дома 2. Там также начнут обустройство инженерных сетей.