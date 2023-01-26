СК обнаружил мину и гранату на месте братской могилы на Авангардной улице

Сотрудники управления Следственного комитета по Петербургу продолжают вести процессуальные действия на Авангардной улице, где при проведении строительных работ обнаружили братскую могилу времён ВОВ, информирует 78.ru.

В течение трёх дней, пока идёт следствие, на месте захоронения нашли мину, гранату и снаряд. Кроме того, специалисты извлекают из земли фрагменты человеческих костей, с которыми будут работать судмедэксперты.

Следует напомнить, что к своей неожиданности строители обнаружили братскую могилу на территории медицинского учреждения на Авангардной улице при проведении работ по реконструкции инженерных сетей.