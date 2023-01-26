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Новости 10:56

В онкодиспансере Петербурга появился аппарат для стереотаксической лучевой терапии

фото ЗакС политика В онкодиспансере Петербурга появился аппарат для стереотаксической лучевой терапии

Больные раком петербуржцы смогут проходить процедуры в новом ускорительном комплексе стереотаксической лучевой терапии, который появился в городском клиническом онкологическом диспансере, известили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Комплекс Varian Halcyon Elite обладает высокой точностью и направляет дозу радиации прямо в раковые клетки. Благодаря этому уменьшается вред, наносимый окружающим больные здоровым тканям, а также снижаются побочные эффекты от терапии.

Комплекс рассчитан на приём от 80 до 100 пациентов ежедневно. Благодаря современным технологиям, сеанс процедуры снизился с получаса до 5 минут.

Кроме того, в аппарате Эргашева рассказали, что в онкодиспансере появилась художественная студия. Благодаря арт-терапии пациенты быстрее идут на поправку.


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