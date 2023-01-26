Градозащитники сообщили о стройке на месте снесённого бассейна "Атлантида" в Пушкине

В Пушкине началось строительство на месте снесённого бассейна "Атлантида", известили активисты в паблике "Гражданин Пушкин". Согласно вывешенному у площадки информационному щиту, собственник сообщает о капитальном ремонте здания.

Бассейн, длительное время пребывавший в заброшенном виде, снесли в конце прошлого года. При этом собственник не уведомил никакие государственные органы о демонтаже здания, кроме того, объект не был снят с кадастрового учёта. По этому вопросу активисты направили обращение в Следственный комитет.

Что должно появиться на месте "Атлантиды" неизвестно. Пока что строители установили на объекте несущие конструкции, произвели монтаж опалубки перекрытия первого этажа.

Напомним, бассейн "Атлантида" появился в Пушкине в 1993 года, спорткомплекс пользовался большой популярностью у местных жителей. Закрыли объект более 10 лет назад, с тех пор здание стояло заброшенным.