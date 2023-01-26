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Петербургские единороссы предложили штрафовать за продажу детям зажигалок

фото ЗакС политика Петербургские единороссы предложили штрафовать за продажу детям зажигалок

Комиссия Заксобрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению одобрила к принятию законопроект о запрете продажи детям зажигалок, сообщил 26 января один из его авторов, депутат Денис Четырбок ("Единая Россия") в личном Telegram-канале. Также подписи под инициативой поставили соратники парламентария по фракции Антон Соловьев и Валерий Гарнец.

Законопроект запрещает продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным природным газом, в том числе зажигалок и газовых баллончиков. Авторы намерены обязать продавцов спрашивать у покупателей паспорт, уточнил Четырбок.

Нарушителям запрета законотворцы готовят штрафы. Для физлиц они будут колебаться в промежутке от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а максимальное взыскание для юрлиц составит 300 тысяч рублей.

Как уточнил Четырбок, инициативу уже поддержал губернатор Александр Беглов. Необходимость установления нового запрета депутаты объясняют стремлением оградить несовершеннолетних от потенциально опасных товаров и уберечь из от токсикомании.


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