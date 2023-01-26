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Новости 11:58

В Ленобласти жёнам и детям участников СВО будут дарить подарки

фото ЗакС политика В Ленобласти жёнам и детям участников СВО будут дарить подарки

Правительство Ленинградской области выпустило постановление, согласно которому жёнам и детям военных, задействованных в спецоперации (СВО), будут дарить подарки.

Согласно документу, родственников будут таким образом поощрять от имени государства. Вручать презенты поручено волонтёрскому корпусу "Мы вместе". Подарки активисты будут дарить супругам и детям до 18 лет на дни рождения.

В постановлении сообщается, что под военнослужащими понимаются ленинградцы, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации, а также те, кто пошёл по контракту или добровольцем.

Количество подарков составляет 6 110 единиц. Мероприятие курирует комитет по молодёжной политике. Средства выделят из резервного фонда правительства Ленобласти.


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