В Кремле не обсуждают вопрос изменения статуса спецоперации, заявил Песков

Вопрос изменения статуса специальной военной операции не стоит на повестке дня российских властей, заявил 26 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Соответствующий вопрос возник у журналистов в связи с соответствующим высказыванием депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета ("Единая Россия").

"В настоящее время у нас на повестке дня нет такой темы", — приводят "Известия" ответ Пескова. Пресс-секретарь также рекомендовал "какие-то детали уточнить у господина Шеремета".

Ранее Шеремет высказался в беседе с РИА "Новости" за изменение статуса спецоперации на Украине "с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной". "Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы", — в частности, заявил депутат.