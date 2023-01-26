ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:26

В Кремле не обсуждают вопрос изменения статуса спецоперации, заявил Песков

фото ЗакС политика В Кремле не обсуждают вопрос изменения статуса спецоперации, заявил Песков

Вопрос изменения статуса специальной военной операции не стоит на повестке дня российских властей, заявил 26 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Соответствующий вопрос возник у журналистов в связи с соответствующим высказыванием депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета ("Единая Россия").

"В настоящее время у нас на повестке дня нет такой темы", — приводят "Известия" ответ Пескова. Пресс-секретарь также рекомендовал "какие-то детали уточнить у господина Шеремета".

Ранее Шеремет высказался в беседе с РИА "Новости" за изменение статуса спецоперации на Украине "с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной". "Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы", — в частности, заявил депутат.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама