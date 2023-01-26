Патрушев обсудит в Петербурге подготовку кадров для ВМФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в четверг, 26 января, в Северную столицу, где у него запланировано совещание по вопросам подготовки кадрового резерва для судостроительной отрасли и ВМФ, информирует пресс-служба Совбеза.

Кроме того, Патрушев побывает на церемонии открытия новых учебно-научных лабораторий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, он же - Корабелка).

Секретарь Совбеза намерен провести ряд рабочих встреч в Петербурге и обсудить с профильными специалистами подготовку и создание рабочих мест в сферах кораблестроения и Военно-морского флота.

Фото: kremlin.ru