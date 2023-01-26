"Коммунисты России" предложили переименовать Петербург в "Санкт-Петербург город-герой Ленинград"

Партия "Коммунисты России" выступила с инициативой присвоить Петербургу новое официальное название - "Санкт-Петербург город-герой Ленинград", уведомил РИА Новости глава политобъединения Сергей Малинкович.

Соответствующее предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Государственной думы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко.

В разговоре с телеканалом "78" краевед, член городской Топонимической комиссии Алексей Ерофеев заявил, что, по его мнению, в 1991 году при присвоении Северной столице нового имени допустили ошибку, сделав её название и без того длинным. Поэтому "усугублять" ситуацию не стоит, уверен специалист.

"Сама конструкция "Санкт-Петербург город-герой Ленинград" тяжело произносима, её нужно сокращать. Я считаю, что в принципе название Ленинград можно узаконить в качестве второго наименования города. Подвиг блокадников ни в коем случае не должен забываться, но такая конструкция не годится", — привёл свою позицию по вопросу Ерофеев.

Добавим также, Росавиация попросила авиакомпании в объявлении при посадке в Петербурге называть город "Ленинградом", сообщается в Telegram-канале "Авиаторщина". С соответствующей жалобой к чиновникам обратились пассажиры, огорчённые отсутствием уточнения, что они приземляются не в "городе-герое Ленинграде", а "в одном из девяти российских городов-героев".