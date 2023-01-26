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Новости 14:09

С февраля в России стартует эксперимент по борьбе с просрочкой

фото ЗакС политика С февраля в России стартует эксперимент по борьбе с просрочкой

В период с 1 февраля по 1 августа в России планируется проведение эксперимента, направленного на борьбу с торговлей просроченными товарами, сообщила 26 января пресс-служба правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о внедрении системы, противодействующей продажам просроченных товаров, а также незаконно введенных в оборот табачных изделий. Кроме них, в эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, минеральная вода, пиво и слабоалкогольные напитки. Запрещенные к продаже товары будут отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

Участие в эксперименте будет добровольным, уточнили в кабмине. Целью его проведения назвали отработку механизма обмена сведениями между магазинами и информационной системой мониторинга за продажей товаров, подлежащих обязательной маркировке. В случае признания опыта успешным в дальнейшем кассовые аппараты начнут блокировать продажи контрафактной или просроченной продукции.


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