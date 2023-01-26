Бастрыкин заинтересовался смертью 97-летней блокадницы после отравления уксусом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчинённым предоставить ему доклад после проверки обстоятельств смерти 97-летней блокадницы. Пожилую женщину увезли на скорой в больницу с ожогом пищевода, но в сознании и на ногах. Через несколько дней после возвращения из медучреждения пенсионерка скончалась.

Бастрыкин попросил и.о. главы управления СК по Петербургу Олега Бобкова узнать об обстоятельствах гибели блокадницы.

Пока что со слов её сына известно, что женщину доставили в больницу с отравлением: она проглотила уксус. После этого мать перестала выходить на связь. Сыну с трудом удалось узнать, что маму положили в реанимацию. Он предложил забрать её домой; в квартиру пенсионерку доставили на каталке. Медики отдали ему эпикриз. Никаких документов мужчина не подписывал.

Через пару дней матери стало плохо, её вновь забрали на скорой, однако к вечеру блокадница скончалась.

Мужчина уже месяц не может похоронить маму из-за затянувшейся судебно-медицинской экспертизы.