Прокуратура потребовала выплатить петербурженке полмиллиона рублей компенсации за падение на гололеде

Прокуратура Красногвардейского района сообщила о завершении проверки по факту падения 65-летней петербурженки на тротуаре у дома № 27 по проспекту Энергетиков. Инцидент произошел 24 декабря прошлого года.

В результате падения горожанка испытала сильную боль, прохожие вызвали ей скорую помощь. Женщину госпитализировали, в больнице медики зафиксировали у нее ушибы и травмы различной степени тяжести.

"Проверка прокуратуры показала, что падение пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки тротуара от наледи АО "Автопарк № 7 Спецтранс"", — указали в надзорном ведомстве.

По завершении проверки прокурор обратился с иском в суд, потребовав от коммунальщиков выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Фото: скриншот видео в Telegram-канале "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"