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Новости 17:35

"Водоканал" поведал о том, что петербуржцы выкидывали в унитаз на новогодних праздниках

фото ЗакС политика "Водоканал" поведал о том, что петербуржцы выкидывали в унитаз на новогодних праздниках

ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" рассказал о том, какие "запрещённые" предметы выкидывали в унитаз горожане во время новогодних каникул. Лидером по количеству засоров оказался Петроградский район.

Так, по данным предприятия, в унитаз попадали новогодние игрушки, мишура и даже ёлочные ветки. Причиной каждого третьего канализационного засора стало попадание нерастворимых салфеток и другой гигиенической продукции, наполнителя для кошачьего туалета и бытового мусора.

В лидерах по забитой канализации оказались Петроградский, Центральный и Выборгский районы Петербурга.

"Самый высокий уровень культуры пользования канализацией показали жители Кировского и Пушкинского районов", — отметили также в "Водоканале".

Горожан призвали к бытовой ответственности, попросив не использовать унитаз как мусорное ведро.


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