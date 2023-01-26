"Водоканал" поведал о том, что петербуржцы выкидывали в унитаз на новогодних праздниках

ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" рассказал о том, какие "запрещённые" предметы выкидывали в унитаз горожане во время новогодних каникул. Лидером по количеству засоров оказался Петроградский район.

Так, по данным предприятия, в унитаз попадали новогодние игрушки, мишура и даже ёлочные ветки. Причиной каждого третьего канализационного засора стало попадание нерастворимых салфеток и другой гигиенической продукции, наполнителя для кошачьего туалета и бытового мусора.

В лидерах по забитой канализации оказались Петроградский, Центральный и Выборгский районы Петербурга.

"Самый высокий уровень культуры пользования канализацией показали жители Кировского и Пушкинского районов", — отметили также в "Водоканале".

Горожан призвали к бытовой ответственности, попросив не использовать унитаз как мусорное ведро.