В Петербурге снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Северной столице наблюдается снижение уровня заболеваемости сезонными респираторными инфекциями, извещает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

"По итогам мониторинга за третью неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ по совокупному населению регистрировалась на 5,9% ниже недельного эпидемического порога, отмечено снижение на 22,9% в сравнении с предыдущей второй неделей", – сообщает Роспотребнадзор в четверг, 26 января.

На данный момент чаще всё у заболевающих наблюдается заражение вирусом гриппа В, однако по-прежнему широко распространён грипп А/Н1N1/09.

Высокий уровень заболеваемости наблюдается в школах Петербурга: болеют свыше 30 тысяч учащихся.