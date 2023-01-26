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Новости 17:57

В Петербурге снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

фото ЗакС политика В Петербурге снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Северной столице наблюдается снижение уровня заболеваемости сезонными респираторными инфекциями, извещает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

"По итогам мониторинга за третью неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ по совокупному населению регистрировалась на 5,9% ниже недельного эпидемического порога, отмечено снижение на 22,9% в сравнении с предыдущей второй неделей", – сообщает Роспотребнадзор в четверг, 26 января.

На данный момент чаще всё у заболевающих наблюдается заражение вирусом гриппа В, однако по-прежнему широко распространён грипп А/Н1N1/09.

Высокий уровень заболеваемости наблюдается в школах Петербурга: болеют свыше 30 тысяч учащихся.


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