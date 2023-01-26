В Зеленогорске снесли исторический деревянный дом в стиле модерн

В Зеленогорске придали забвению маленький исторический деревянный домик, расположенный на Комендантской улице, 5, сообщили градозащитники в Telegram-канале "Живой город". Фотографии утерянного объекта можно посмотреть на сайте Citywalls.

Здание представляло собой дом управляющего пансионата "Кескус", оно было также известно как малый дом дачи Пелконен.

Возвели деревянное здание в 1910-1913 годах, внешне оно имело черты стиля модерн.

Объект признали аварийным и законсервировали в 2011 года. Всё последнее время он находился почти в руинах. В октябре прошлого года Фонд имущества Петербурга пустил дом с молотка, продав его частному лицу.

За последние полгода в Зеленогорске сносят уже третье историческое здание в центре города. Ранее уничтожили дом Ленсмана Блома на Церковной улице и дом 6 по Кавалерийской улице, знаменитый своими красивыми и необычными наличниками.