Депутатов попросили защитить голоса дикторов от копирования

Союз дикторов России обратился к депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой разработать механизм, который позволил бы защитить от кражи голосов дикторов. Копия письма, с которым единоросс еще не успел ознакомиться, имеется в распоряжении "Коммерсанта".

Составители обращения отмечают, что пока понятного и работающего инструмента борьбы с подобным использованием искусственного интеллекта не существует.

"Нет ни норм, ни практики, ни понимания, как писать претензию. Заказчики ссылаются на договор, в котором есть пункты про отчуждение прав, право на переработку и право передачи третьим лицам", - говорится в документе.

Авторы указывают на распространенность и дешевизну синтезирования человеческого голоса и опасаются, что доходы дикторов будут снижаться. Они предлагают законодательно ввести лицензии на использование определенного голоса.