В Ленобласти выставили на продажу крупнейший винный завод

В рамках дела о банкротстве в Ленинградской области выставили на торги старейшую и крупнейшую винодельню "Северная Венеция", о чем сообщает "Деловой Петербург". Стартовая цена объекта на аукционе, который пройдет 3 марта, составит 149 млн рублей. За эти деньги предлагают купить участок площадью 3,7 га в поселке Новый Свет Гатчинского района, несколько производственных корпусов и технику.

Владеет винодельней ООО "Меркурий". По итогам 2021 года выручка завода снизилась до 46,3 млн, а убытки составили почти 620 млн рублей. Эксперты издания связывают неудачи компании с тем, что ее продукция слабо представлена в сетевых магазинах.

Ранее завод уже пытались продать за 165,5 млн рублей, однако покупателей в тот раз не нашлось.