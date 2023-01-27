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Новости 11:06

Компания Legrand покидает российский рынок

фото ЗакС политика Компания Legrand покидает российский рынок

Французский производитель электротехники Legrand объявил о намерении уйти с российского рынка из-за трудностей, вызванных санкциями. На заявление компании обратил внимание "Интерфакс". До последнего времени на Россию у нее приходилось 1,5% торговых операций.

"По состоянию на 31 декабря 2022 года балансовые риски группы в отношении России, включая валютные резервы, составили около 200 млн евро", - говорится в пресс-релизе.

Между тем завод, расположенный в Ульяновской области, продолжит работу с сохранением коллектива. Такое обещание, ссылаясь на полученные от Legrand гарантии, опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.

Предприятие располагает запасом материалов на несколько месяцев вперед.


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