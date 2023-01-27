В Петербурге закончили расследовать коррупционное дело экс-директора учреждения для ветеранов

Следственный комитет завершил расследование экономического дела, возбужденного против бывшего директора петербургского бюджетного учреждения социального обслуживания "Дом ветеранов войны и труда № 1" Максима Щербакова, передает ТАСС. Его обвиняют в систематическом получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК), которых силовики насчитали 25, что превышает 19 млн рублей.

Коррупционные деньги, по версии следствия, Щербаков получал от гендиректора ООО "Россрента" Александра Базымянского, который тоже находится под уголовным преследованием. Незаконное вознаграждение в 2010-2019 годах предоставлялось за размещение в учреждении ветеранов ВОВ, труда и блокадников. Последних вводили в заблуждение, заявляя о необходимости отдать квартиры государству, и мошенническим способом похищали жилье.

В качестве обеспечительной меры суд арестовал имущество Щербакова общей стоимостью 13 млн рублей и имущество Базымянского стоимостью 23 млн рублей.