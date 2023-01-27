Избиравшегося от ЕР и "Яблока" костромского изобретателя решили выдвинуть в президенты

Партия социальной защиты объявила, что намерена сделать кандидатом в президенты России своего председателя, бизнесмена Владимира Михайлова. Это решение было принято 26 января в городе Сланцы Ленинградской области, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Михайлов уже шел на выборы главы государства в 2018 году и прошел предвыборную регистрацию в качестве самовыдвиженца. Однако кандидат не смог собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку.

С 1992 года Михайлов владеет предприятием "ФЭСТ", специализирующемся на выпуске медицинских изделий. Эта фирма известна выпуском автомобильных "аптечек ФЭСТ". В 2008 году бизнесмена признали заслуженным изобретателем Российской Федерации.

Михайлов несколько раз избирался в Калужскую областную думу, в том числе от "Единой России", в которой состоял до 2011 года, и от "Яблока". В 2015 году "яблочники" Костромской области конкурировали за избирателя с "ПарНаС", которую поддерживал Алексей Навальный. Реготделение "Яблока" даже подало на политика в суд за слова о том, что Михайлов якобы купил местное отделение партии. Во время своей президентской кампании 2018 года Михайлов заочно предложил Навальному пост министра внутренних дел, писало издание "Кострома News".

В мае 2022 года на заседании Костромской областной думы он выступил за обращение к президенту Владимиру Путину о недопустимости превентивного ядерного удара, сообщил "МО". Коллеги депутата отказались обсуждать этот вопрос.