В Кремле прокомментировали ужесточение миграционного режима в Казахстане

Российские власти с пониманием относятся к отмене Казахстаном "визарана" (процедуры обновления сроков пребывания в стране граждан других государств за счет кратковременного выезда за ее пределы), заявил 27 января пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он отметил важность соблюдения местными властями прав россиян.

"Там [в государствах ЕврАзЭС] сейчас образовалось достаточно много людей, которые там находились, находятся транзитом или выбрали какую-то другую из перечисленных стран как место проживания и работы, и тоже понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан, для этого просто надо оформлять вид на жительство", — приводит РИА "Новости" высказывание Пескова. Он уточнил, что в этих странах, к которым относится и Казахстан, существует возможность получения вида на жительство.

Представитель Кремля, отметил, что Москва контактирует с Астаной по вопросам соблюдения прав россиян. "Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались и контакты с нашими партнерами, мы, конечно, будем об этом говорить", — заявил он.

Начиная с 27 января в Казахстане прекращает действовать так называемый "визаран" для иностранцев, что может сказаться на положении выехавших в страну россиян после объявления частичной мобилизации. По новым правилам, иностранцы, которым для въезда не требуется виза, могут находиться в стране 30 дней, при этом в течение 180 дней их общий срок пребывания не должен превышать 90 дней.