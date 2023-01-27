В здании Николаевского кавалерийского училища откроют школу

В Адмиралтейском районе Петербурга появится школа на тысячу мест, которую разместят в здании Николаевского кавалерийского училища, признанном памятником федерального значения. Главгосэкспертиза одобрила проект работ, составленный ООО "Кант", о чем сообщается на сайте ведомства.

В ходе приспособления объекта культурного значения под новые нужды подрядчик отреставрирует его.

"К основному зданию пристроят двух-трехэтажный спортивный блок с бассейном и спортзалом", - рассказал представитель Главгосэкспертизы Константин Корсаков.

В конечном счете площадь объекта будет составлять более 20 тысяч кв. метров.

Здание Николаевского кавалерийского училища на Лермонтовском проспекте построили в первой четверти XIX века. К концу столетия оно получило третий этаж. До последнего времени в нем базировался завод радиотехники.