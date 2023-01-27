В здании Федеральной таможенной службы ведутся обыски

Столичные правоохранители 27 января явились в здание Федеральной таможенной службы для проведения следственных действий, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Обыски проходят по коррупционному делу, возбужденному в отношении начальника центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) ФТС Дмитрия Васильева. Самого Васильева задержали.

По версии следствия, главный фигурант дела при проведении государственных закупок получал "откаты" от подрядных организаций. Общий объем взяток (ч. 6 ст. 290 УК) оценивается силовиками в 25 млн рублей. Пока чиновник имеет статус подозреваемого. В результате выемок документов в деле могут появиться новые криминальные эпизоды.