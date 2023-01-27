Финляндия приостановила предоставление убежища россиянам, скрывающимся от мобилизации

Миграционная служба Финляндии временно приостановила процедуру предоставления убежища гражданам России, бегущим от частичной мобилизации, сообщило 26 января местное издание Helsingin Sanomat со ссылкой на представителя ведомства.

Как уточнил собеседник издания, причиной приостановки стала необходимость уточнить информацию о происходящем в стране. "Необходимо выяснить, кого коснется мобилизация и каковы последствия отказа от службы в армии, — заявил представитель миграционного ведомства. — Приведет ли это к наказанию, тюремному заключению или чему-либо еще".

Обновление сведений о происходящем в России началось еще минувшей осенью. При этом сама задача представляется местным чиновникам непростой в связи со сложностями, возникающими при попытке получить информацию о том или ином человеке. Миграционная служба обратилась в Европейское агентство по предоставлению убежища (EUAA) с вопросом, может ли стремление избежать мобилизации рассматриваться как весомая причина для предоставления убежища в стране.