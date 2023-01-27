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Новости 14:47

В Соляном переулке открыли памятник блокадному медику

фото ЗакС политика В Соляном переулке открыли памятник блокадному медику

Памятник блокадному медику открыли 27 января в Соляном переулке в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Монумент установили рядом с памятником блокадному учителю перед зданием музея обороны Ленинграда.

"Памятник изображает двух медиков и лежащего раненого бойца на фоне полуразрушенного окна. Второй фасад представляет собой иносказательный военный натюрморт из полуразрушенного окна, стёкол, обожженных штор", — рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Автором памятника стал Владимир Бродарский, который ранее создал памятник блокадному учителю. Инициатива его создания исходила от главы организации "Жители блокадного Ленинграда" Елены Тихомировой, отметил Пиотровский.

Фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"


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