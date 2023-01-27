Муниципалы попросили деятелей культуры помочь остановить газпромовскую стройку на Охтинском мысе

Открытое письмо к деятелям культуры России на тему ситуации на Охтинском мысе подписали 52 муниципальных депутата из Петербурга и одна из Ленобласти. Мундепы предложили известным россиянам обратиться к президенту Владимиру Путину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой остановить начавшуюся стройку общественно-делового центра "Газпром-нефти" и создать на этом месте историко-археологический музей-заповедник.

В письме говорится, что в январе на Охтинском мысе началась подготовка к строительству: погружение шпунтовых свай ограждающей конструкции котлована.

"Эти работы безусловно уничтожат выявленные на мысе памятники", - заявили муниципалы.

На Охтинском мысе до основания Петербурга находились шведские крепости Ландскрона (1300-1301 годы) и Ниеншанц (1611-1703), а также новгородские и ижорские поселения. В 2000-е во время археологических раскопок в связи с подготовкой к строительству "Охта-центра" здесь были обнаружены находки от времен позднего неолита до XVIII века. Общественность потребовала отменить строительства "Охта-центра", а на Охтинском мысе создать археологический музей. Бизнес-центр перенесли на Лахту, а на огороженном забором участке длительное время ничего не происходило.

В 2020 году "Газпром-нефть" представила концепцию нового общественно-делового центра. Однако общественность снова выступила против. В январе 2021 года Путин поручил Смольному, "Газпрому" и Минкульту рассмотреть возможность создания историко-археологического музея на Охтинском мысе.

"Спустя почти год "Министерство культуры РФ, Правительство СПб и ПАО "Газпромнефть" пришли к совместному выводу, что решением задачи сохранения археологического наследия Охтинского мыса станет создание Музея археологии Санкт-Петербурга в структуре музея истории Санкт-Петербурга в качестве обособленного подразделения". Создание археологического музея заповедника на территории Охтинского мыса ими не предусматривается", - говорится в письме муниципалов.

"Газпром-нефть" получила разрешение на застройку Охтинского мыса в сентябре 2022 года. Оно действует до 15 сентября 2026 года.

Под документом подписались депутаты 27 муниципалитетов, в том числе один глава.

Сергей Еремеев, фото - Спасем Охтинский мыс! / ВКонтакте