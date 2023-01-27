В Купчино тушат пожар по повышенному номеру сложности

На Южном шоссе в Петербурге 27 января загорелось здание ангара, о чем сигнализировала пресс-служба регионального главка МЧС. Речь идет о доме № 37 корпус 1. Через десять минут после тревожного звонка ранг пожара повысили до 1-бис. Площадь горения, по последним данным, достигла 450 кв. метров. Рядом с ангаром находится теплоэлектроцентраль.

В тушении принимают участие 25 специалистов и 5 машин. О пострадавших пока ничего не сообщается.

На распространившихся по социальным сетям видеозаписях можно наблюдать объемный столб серого дыма.