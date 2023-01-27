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В Госдуме рассчитывают на смягчение визового режима с Китаем и Ираном в 2023 году

фото ЗакС политика В Госдуме рассчитывают на смягчение визового режима с Китаем и Ираном в 2023 году

Россия рассчитывает на послабление в 2023 году визового режима с Ираном и Китаем, а заодно и на открытие новых направлений для авиаперелетов, заявил в беседе с "Ведомостями" глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Парламентарий обнаружил взаимосвязь между популярностью страны у российских туристов и отношения с ними Кремля. В качестве примера он привел Турцию, с которой в 2022 году велось взаимодействие по вопросам авиасообщения и банковского обслуживания россиян. В итоге эта страна попала в число наиболее востребованных отечественными туристами направлений.

"Наши граждане охотно отдыхают в ОАЭ, Таиланде, Египте. Прорабатываются послабления визового режима для туристов на взаимной основе с Китаем и Ираном", — рассказал о возможных направления для внешнего туризма в 2023 году депутат.


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