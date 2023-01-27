Сестра Ким Чен Ына видит КНДР "всегда в одном окопе" с Россией

Родная сестра руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына по имени Ким Е Чжон выразила всестороннюю поддержку нынешнему внешнеполитическому курсу российских властей. В ее представлении, Россия как минимум с 24 февраля защищает свой суверенитет и противостоит Соединенным Штатам Америки, из чего следует безоговорочная поддержка КНДР этой политики.

"Глубоко озабочена поведением США, приводящих к эскалации войны поставками Украине боевых оснащений для наземной атаки, и решительно осуждаю это. Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", - приводит ее слова РИА "Новости".

Ким Е Чжон состоит в должности зампреда отдела ЦК Трудовой партии Кореи.

КНДР стала первым из пяти государств мира, включая непризнанные и частично признанные, которые сочли правомерным присоединение к России Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей 30 сентября прошлого года.