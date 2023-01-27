Росимущество передало РПЦ двухсотлетний храм в Гатчинском районе

Межрегиональное управление Росимущества передало Спасо-Преображенский храм в Орлицах Гатчинского района в безвозмездное пользование приходу РПЦ, гласит опубликованное 27 января сообщение на сайте ведомства.

Храм признан объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено графиней Протасовой в 1808-1809 годах вместо возведенной в конце XVIII века церкви. При этом упоминания Орлинского Спасского погоста и деревянной церкви при нем восходят еще к XV веку.

"В настоящее время в храме проводятся богослужения, прихожане также посещают приписанную к нему часовню Казанской иконы Божией Матери в деревне Большево", — отметили в Росимуществе.

Передача храма в пользование приходу произошло в рамках принятого в 2010 году закона, разрешающего передачу религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Фото: rosim.gov.ru