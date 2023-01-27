Путин поручил повысить МРОТ до начала июля

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить до конца первого полугодия повышение величины минимального размера оплаты труда, следует из списка, составленного по результатам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Как следует из списка поручений, кабмин должен обеспечить повышение МРОТ в 2023 году, причем сделать это нужно "с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране". Также правительство должно будет озвучить предложения по дальнейшему повышению МРОТ в стране.

Крайним сроком выполнения поручения установлено 1 июля.

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