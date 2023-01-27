Загрязнителя Левашовского канала оштрафовали более чем на 200 тысяч рублей

В Петербурге по иску природоохранной прокуратуры выписали штраф владельцу земли, которого признали виновным в загрязнении Левашовского канала, о чем сообщает пресс-служба контрольного ведомства. Хозяин участка, расположенного на Садовой улице, уже заплатил в бюджет 211 тысяч рублей. Суд в полном объеме поддержали требования прокуратуры.

К решению проблемы подключали и чиновников Смольного, и Водоканал, и администрацию Выборгского района, и муниципалов из поселка Левашово.

Суд установил, что сточные воды с содержанием горючих материалов поступали в дренажную канаву, соединенную с каналом. Устранявшие последствия происшествия специалисты из ГУП "Пиларн" очистили воду от более чем 2 кг химической смеси.