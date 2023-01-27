КПРФ взялась переписывать Конституцию

Фракция КПРФ в Государственной думе создала рабочую группу по разработке проекта новой Конституции, сообщил 27 января депутат Михаил Матвеев. Парламентарий вошел в число разработчиков и теперь рассказал об успехах в личном Telegram-канале.

"Полдня сегодня писал и переписывал проект новой Конституции", — написал парламентарий. При этом он выразил сомнения в возможности провести "социалистический проект" Основного закона "через режим законодательной диктатуры крупной буржуазии и её политического авангарда — "Единой России"".

Тем не менее, Матвеев рассказал о ряде инициатив, выдвинутых им при работе над проектом. "Сроки полномочий мэров, глав поселений и местных депутатов сократил до трех лет. Губернаторам оставил пять. Президенту сократил тоже до пяти лет и ограничил двумя сроками", — пересказал он свои предложения. Также депутат предложил запретить роспуск Госдумы, но оставил за президентом право отрешать губернаторов от должности за нарушения законов и Конституции.

"Закрепил свободу собраний, митингов и шествий, а что касается пикетирований, то прямо указал право пикетирования органов власти, к которым обращено требование", — продолжил парламентарий. В религиозном вопросе он выступил против отделения церкви от государства, прописав при этом в качестве государственных религий христианство, ислам и буддизм.

Русский народ, по версии Матвеева, следует сделать государствообразующим, при этом обязав государство защищать права русских и иных коренных народов страны за ее пределами. При этом депутат выступил за ограничение миграции и за запрет "национальных анклавов из мигрантов".

"Пока не решил, как назвать государство наше — просто Россия или Российский Союз (тут есть свои объяснения на перспективу). Герб решил оставить нынешний, но добавить серп и молот со звездой. Флаг красный с серпом и молотом. Гимн тот же, но вернул бы про "сплотила на веки великая Русь"", — добавил он.