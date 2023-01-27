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Новости 20:04

Суд отправил под домашний арест главу одного из секторов жилагентства Адмиралтейского района

фото ЗакС политика Суд отправил под домашний арест главу одного из секторов жилагентства Адмиралтейского района

Октябрьский районный суд определился с мерой пресечения для начальницы одного из секторов в жилищном агентстве Адмиралтейского района Галины Масленниковой, передает 27 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Чиновницу обвиняют в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору (пп. а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с января 2020 по март 2022 года Масленникова получила 350 тысяч рублей от коммерсантов за предоставление им в пользование нежилых помещений, находящихся в собственности города. О ее задержании накануне сообщили в ГСУ Следственного комитета по Петербургу, отметив, что занимаются установлением других причастных лиц.

Суд отправил Масленникову под домашний арест сроком до 25 марта.


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