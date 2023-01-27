Суд отправил под домашний арест главу одного из секторов жилагентства Адмиралтейского района

Октябрьский районный суд определился с мерой пресечения для начальницы одного из секторов в жилищном агентстве Адмиралтейского района Галины Масленниковой, передает 27 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Чиновницу обвиняют в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору (пп. а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с января 2020 по март 2022 года Масленникова получила 350 тысяч рублей от коммерсантов за предоставление им в пользование нежилых помещений, находящихся в собственности города. О ее задержании накануне сообщили в ГСУ Следственного комитета по Петербургу, отметив, что занимаются установлением других причастных лиц.

Суд отправил Масленникову под домашний арест сроком до 25 марта.