РБК: За год объем переводов из России в страны СНГ вырос на 300-500%

В течение 2022 года сумма денежных переводов, совершенных из России в страны ближнего зарубежья, обновила многолетние рекорды, о чем пишет РБК. Издание проанализировало открытые данные по банковским операциям, а также отправлениям через системы денежных переводов "Золотая Корона", "Юнистрим" и Contact.

Наибольший рост полученных из России денег за год случился в Казахстане (+579%): если в 2021 году их прислали около 114 млн долларов, то по итогам следующего года показатель составил 775 млн долларов.

Четырехкратный рост случился в Грузии: сумма переводов в ушедшем году достигла 2,1 млрд долларов.

В Армении объем переведенных российских средств с января по ноябрь превысил 300% по отношению к 2021 году: речь идет уже о 3,1 млрд долларов вместо 800 млн долларов.